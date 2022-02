Hanoï, 19 février (VNA)- L'agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique du Vietnam a demandé au ministère des Transports de fournir la liste détaillée des vols de "sauvetage" pour ramener les citoyens vietnamiens à l'étranger, pour servir l'enquête sur l'affaire de corruption dans le Département consulaire du ministère des Affaires étrangères.

De gauche à droite, Nguyên Thi Huong Lan, Dô Hoàng Tung, Lê Tuân Anh et Luu Tuân Dung. Photo : ministère de la Sécurité publique

Les informations requises comprennent la liste des compagnies aériennes et des vols (heure, numéro d'avion, aéroports de décollage et d'atterrissage), ainsi que les compagnies autorisées par le ministère des Transports à effectuer des vols de "sauvetage" gratuits et payants.Le ministère des Transports doit également fournir la liste des citoyens revenus de l'étranger sur les vols susmentionnés, les coûts de chaque vol et les conditions d'éligibilité.Le ministère de la Sécurité publique a exhorté à fournir la liste des fonctionnaires du ministère des Transports qui sont chargés de recevoir et d'agréer les compagnies aériennes et les compagnies qui effectuent des vols de "sauvetage".Auparavant, l’agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique a décidé de poursuivre en justice une affaire de corruption passive survenue au Département consulaire du ministère des Affaires étrangères.Une action a été engagée contre cette affaire de réception de pots-de-vin pour examiner et autoriser les entreprises à effectuer des vols de rapatriment en vue de la prise illégale des intérêts personnels.Une instance a été introduite contre la directrice dudit département Nguyên Thi Huong Lan, le directeur adjoint dudit département Dô Hoàng Tung, le chef de cabinet dudit département Lê Tuân Anh, et le chef adjoint du Bureau de protection des citoyens dudit département Luu Tuân Dung pour réception de pots-de-vin.Les enquêteurs du ministère du ministère de la Sécurité publique ont également interpellé et perquisitionné les domiciles et les lieux de travail de ces quatre personnes. L’enquête suit toujours son cours. - VNA