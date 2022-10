Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a enregistré son premier cas de variole du singe (monkeypox). Il s'agit d'une femme de 35 ans domiciliée à Ho Chi Minh-Ville.

Les premiers symptômes ont commencé à apparaître le 18 septembre lorsqu'elle était en voyage à Dubaï (de juillet au 22 septembre). Dès son retour au Vietnam, le 23 septembre, elle s'est rendue à l'hôpital. Le 25 septembre, les premiers résultats montraient qu'elle était positive pour la variole du singe.

Afin de prévenir et de contrôler de manière proactive l'épidémie de monkeypox, le ministère de la Santé recommande aux gens de prendre les mesures préventives suivantes:

En cas de toux ou d'éternuement, couvrez-vous la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir usagé dans une poubelle munie d'un couvercle et lavez-vous les mains.

Lavez-vous les mains régulièrement et soigneusement avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Si vous avez des symptômes compatibles, consultez rapidement un professionnel de la santé pour une évaluation. Il faut s'isoler et éviter les rapports sexuels. Évitez tout contact étroit avec des personnes et objets contaminés.

Les personnes voyageant dans des pays où le monkeypox est endémique (Afrique centrale et occidentale) doivent éviter tout contact avec des mammifères (morts ou vivants). Lors du retour au Vietnam, il est nécessaire de se présenter de manière proactive à l'autorité sanitaire locale pour obtenir des conseils.

En outre, il faut assurer la salubrité des aliments, mettre en œuvre un mode de vie sain, augmenter l'activité physique et améliorer la santé.

Au 3 octobre, 68.265 cas de variole du singe ont été signalés dans 106 pays dont 25 morts. -VNA