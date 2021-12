La 3e dose est administrée aux forces en première ligne à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de la Santé Nguyen Truong Son a exhorté les gens vivant et travaillant au Vietnam à se faire vacciner contre le COVID-19, lors d'un meeting faisant écho à la Journée internationale de la préparation aux épidémies (27 décembre).

La vaccination n'est pas seulement le droit et la responsabilité de chaque individu mais aussi la responsabilité de la communauté, a-t-il déclaré lors de cet événement co-organisé virtuellement lundi par les ministères de la Santé et des Affaires étrangères (AE).

Le ministère de la Santé a injecté jusqu'au 24 décembre près de 144 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 pour les plus de 18 ans : 79% en ont reçu au moins une et 66% deux.

Le Vietnam célèbre la Journée internationale de la préparation aux épidémies 2021. Photo: VNA



Le ministère de la Santé exhorte les localités d'achever la vaccination pour les habitants âgés de plus de 18 ans le 31 décembre et les adolescents (12 ans - 18 ans) en janvier 2022, et d'administrer la 3e dose aux personnes âgées de plus de 18 ans au premier trimestre de 2022.

De son côté, le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Quang Hiêu, a déclaré que dans les temps à venir, son ministère continuera de déployer un maximum d'efforts pour accompagner le secteur de la santé dans la prévention, la préparation et la coopération en réponse aux épidémies. En particulier, avant que la situation épidémique ne devienne très compliquée, le ministère des AE continuera de collaborer avec les ministères et secteurs concernés pour mettre en œuvre efficacement la diplomatie vaccinale. -VNA