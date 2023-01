Hanoi (VNA) – Le ministère de la Santé a demandé aux autorités sanitaires locales de prendre des mesures pour renforcer la protection des patients et limiter la propagation du Covid-19 dans les hôpitaux.

Traitement d'un patient de Covid-19. Photo: VNA



Dans un document envoyé aux directeurs des départements de santé des provinces et villes, des hôpitaux et aux responsables de la santé des ministères et secteurs, il a averti de l’évolution compliquée du Covid-19 dans le monde et de l’apparition de nouveaux variants, dont le redoutable XBB désormais présent dans 70 pays.Au Vietnam, le bilan de l’épidémie s’est établi le 30 janvier à 11.526.461 contaminations, dont 10.612.147 guérisons et 43.186 décès.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 8 janvier 2023 la dépêche officielle n°05/CD-TTg sur le renforcement de la prévention et du contrôle des épidémies pendant le Nouvel An lunaire et la saison festive de 2023.Exécutant la dépêche officielle, le ministère a demandé de réviser, d’évaluer et de continuer à renforcer l’accueil, le traitement des patients hospitalisés selon la devise des quatre choses à faire sur place, à savoir : prévention, quarantaine, traitement sur place ; installations, équipements, médicaments, combinaisons protectrices sur place ; finances sur place ; et ressources humaines sur place.