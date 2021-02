Hanoi (VNA) - Le vice-ministre de la Santé Truong Quôc Cuong a signé lundi 1er février une décision portant approbation l’utilisation du vaccin AstraZeneca Covid-19 en raison du besoin urgent de prévention et de contrôle de l’épidémie.

Le vaccin AstraZeneca Covid-19 est fabriqué par Catalent Anagni S.R.L d’Italie, CP Pharmaceuticals Limited du Royaume-Uni et IDT Biologika GmbH d’Allemagne.AstraZeneca Vietnam Co. Ltd. a demandé l’approbation du vaccin. Les conditions d’approbation sont en annexe à cette décision.L’Administration des médicaments relevant du ministère de la Santé a été chargée de délivrer une licence d’importation pour le vaccin AstraZeneca Covid-19, tandis que l’Agence de la science, de la technologie et de la formation a été chargée de procéder à des évaluations cliniques de l’innocuité et de l’immunogénicité du vaccin.Le Département général de médecine préventive est responsable de l’élaboration des plans de vaccination, de l’orientation et de la surveillance de la vaccination, ainsi que du suivi post-vaccination, ainsi que de la synthèse des données sur les vaccinations.L’Institut national de contrôle des vaccins et des produits biologiques a été chargé de vérifier le vaccin avant son utilisation. – VNA