Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé au ministère de la Santé d’ajuster rapidement les règles d’entrée, en les faisant correspondre à la réalité de la situation actuelle.

Touristes visitant la vieille ville de Hôi An après un hiatus de deux ans en raison de l'épidémie de coronavirus. Photo: VNA

De tels ajustements devraient être transmis au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme avant le 15 mars pour perfectionnement et publication, a demandé le vice-Premier ministre dans un texte.

Le dirigeant a également exhorté les ministères, les agences et les localités à se coordonner avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour relancer en toute sécurité et efficacement les activités touristiques, ce qui devrait être convenable aux touristes.

En vertu de la résolution n°25/NQ-CP du 7 mars 2022, le gouvernement a chargé le ministère de la Santé d’examiner les niveaux de risque d’épidémie et les réglementations concernant les cas de Covid-19 et ceux qui sont en contact étroit avec eux pour des ajustements en temps opportun.

Le gouvernement a également suggéré que le ministère s’inspire des expériences internationales pour prendre des mesures appropriées et efficaces pour revenir à la normale, le Covid-19 étant considéré comme une maladie endémique. – VNA