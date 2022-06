Le milieu offensif Nguyên Quang Hai. Photo: baoquocte



Hanoi (VNA) - Le milieu offensif Nguyên Quang Hai, 25 ans va bientôt rejoindre la Ligue 2 (la deuxième division du championnat de football professionnel en France).

Parmi tous les prétendants cités, le Nîmes Olympique est le candidat le plus crédible. C’est le club qui a occupé la 19e place de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021 (championnat professionnel de football masculin de plus haut niveau de la Fédération française de football. Il regroupe les meilleurs clubs de France et de Monaco). Il est relégué en Ligue 2.

Actuellement, Nguyên Quang Hai demande un visa de travail pour le contrat signé avec un club de Ligue 2 et retournera ensuite dans le pays européen pour subir un examen médical.

Le fait attire l'attention des fans de toute la région de l'Asie du Sud-Est. La Fanpage de football d’Asie du Sud-Est a publié un article sur le thème « Nguyên Quang Hai est prêt à rejoindre un club de football de Ligue 2 en France ».

Le processus de négociation a été couronné de succès et Quang Hai espère juste réussir l'examen médical et consacrera à 100% ses efforts au développement de son nouveau club.

Alors que Dinda Azahra (Indonésie) a exprimé son souhait que Quang Hai réussisse dans sa nouvelle carrière et que davantage de joueurs d'Asie du Sud-Est soient présents en Europe.

Agé de 25 ans, Quang Hai évoluait depuis ses débuts au Hanoi FC mais se retrouve à présent en fin de contrat, il compte 43 sélections avec l’équipe nationale pour 10 buts inscrits.

Il est un footballeur international vietnamien qui évolue au poste milieu de terrain offensif pour l'équipe du Vietnam de football. Il est actuellement libre de tout contrat. En 2018, il se voit élu par un panel de journalistes sportifs et d'experts du football parmi les 15 meilleurs footballeurs d'Asie. En 2019, il est élu parmi les 17 meilleurs footballeurs d'Asie. Il est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs vietnamiens de sa génération. -VNA