Le vice-PM Le Minh Khai a récemment signé une décision chargeant le ministère des Finances d'accorder plus de 7.820 tonnes de riz de la réserve nationale à 10 localités, à l'occasion du Têt du Tigre.

Le PM Pham Minh s’est rendu visite le 26 janvier et a donné des cadeaux aux officiels et soldats, aux ouvriers, aux démunis et aux personnes issues de minorités ethniques de la province de Quang Ninh.