"Le matin des cigognes" de Nguyen Quoc Huy. Photo: comité d'organisation



Hanoï (VNA) – Dépassant 1.212 œuvres envoyées de toutes les régions du pays au concours de photos sur le thème "Conservation et utilisation durable des zones humides du Vietnam", l'œuvre "Le matin des cigognes" a remporté le premier prix.



Ce concours, organisé par le Centre de communication sur les ressources naturelles et l'environnement (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement), en collaboration avec l'Association vietnamienne des artistes photographes, a été lancé le 21 décembre 2021 et a pris fin le 31 mai 2022.



S'exprimant lors de la cérémonie de remise des prix le 16 août, Vu Minh Ly, vice-directeur du Centre de communication sur l'environnement et les ressources, a souligné que la conservation et l'utilisation durable des zones humides était un enjeu important pour le pays.



Ce concours a créé un terrain de jeu, une occasion de montrer les talents et la créativité de Vietnamiens de tous âges, en particulier les jeunes, afin qu'ils puissent avoir plus de connaissances sur les zones humides du pays. Il a également été largement diffusé afin d'éduquer, sensibiliser et responsabiliser la communauté dans la conservation et l'utilisation durable des zones humides importantes, contribuant aux efforts conjoints pour l'environnement mondial.



Le comité d'organisation a examiné un total de 1.213 photos, de haute qualité artistique, créatives et esthétiques, reflétant les écosystèmes naturels et l'état des zones humides du pays, leur biodiversité, les moyens de subsistance des communautés locales...



Après deux tours de sélection, le jury a sélectionné 24 œuvres. Le premier prix a été décerné à Nguyen Quoc Huy (ville de Phan Thiet, province de Binh Thuan), avec "Le matin des cigognes". Trois deuxièmes prix ont été décernés à Nguyen Phuc Anh de la province de Thai Binh, avec "Mer au matin", Ton That Tuan Ninh de la province de Dak Lak avec "Forêt morte" et Vu Duc Phuong de la province de Ninh Binh avec "Au pays des fées".



Le Directeur du Centre de Communication des Ressources et de l'Environnement a également décidé d'attribuer 5 troisièmes prix et 15 prix de consolation pour des clichés qui reflètent bien l'état actuel des zones humides.-CPV/VNA