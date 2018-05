Séminaire scientifique international sur les valeurs scientifiques et révolutionnaires du patrimoine idéologique de Karl Marx et la signification du marxisme pour le monde et la révolution du Vietnam, le 4 mai à Hanoi. Photo : hanoimoi.com.vn

Hanoi (VNA) - Les valeurs scientifiques et révolutionnaires du patrimoine idéologique de Karl Marx et la signification du marxisme pour le monde et la révolution du Vietnam ont été réitérées lors d'un atelier scientifique international tenu le 4 mai à Hanoi, à l'occasion du 200e anniversaire de naissance de Karl Marx (5 mai).



Le Comité d’organisation de l'atelier a reçu près de 100 documents de recherche, dont 26 d'universitaires internationaux. Les articles ont affirmé les valeurs scientifiques et révolutionnaires du marxisme, mettant l'accent sur l'application créative et le développement du marxisme dans les pays socialistes actuels. Ils ont dit que des réalisations importantes, à la fois théoriques et pratiques, dans les pays socialistes ont prouvé l'exactitude et la vitalité du marxisme dans l'ère actuelle.



Prenant la parole lors du séminaire, le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, président du Conseil théorique central et directeur de l'Académie politique nationale de Hô Chi Minh, Nguyên Xuân Thang, a souligné la valeur de l'héritage idéologique de Karl Marx dans l'histoire passé et dans l'ère actuelle.



Le matérialisme dialectique et le matérialisme historique ont été les premiers à être mentionnés, donnant à l'humanité progressiste, en particulier à la classe ouvrière, un formidable outil de sensibilisation et de transformation du monde. Cela signifiait que Marx avait effectué une révolution dans la perception intégrale de l'histoire du monde, car pour la première fois dans l'histoire, les règles de développement de la société humaine ont été découvertes, intégrées et présentées de manière systématique. Grâce à cela, l'humanité a pour la première fois une théorie assez complète sur le développement.



Au Vietnam, le Président Hô Chi Minh a également employé et développé le marxisme-léninisme de manière créative pour s'adapter à la situation du Vietnam. Le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh sont devenus la base idéologique du Parti communiste du Vietnam et ont servi de guide pour la révolution du Vietnam. -NDEL/VNA