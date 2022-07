Hong Kong (VNA) - Des entreprises hongkongaises ont exprimé leur intérêt pour le marché vietnamien des pierres précieuses lors de leur participation au 38e Salon international de la joaillerie de Hong Kong et au 8e Salon international des diamants, des pierres précieuses et des perles de Hong Kong.

Lors de l'événement à Hong Kong. Photo: VNA

Se déroulant du 29 juillet au 2 août, les événements, organisés par le Conseil de développement du commerce de Hong Kong (HKTDC), attirent plus de 430 entreprises du monde entier, y compris celles de Hong Kong, de la Chine continentale, d’Allemagne, d’Italie, du Japon et du Vietnam.

Paul Sit, directeur général de la société de bijoux en pierres précieuses Cixi basée à Hong Kong, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que le Vietnam est un grand marché pour les pierres précieuses et offre de nombreuses pierres de renommée mondiale telles que le spinelle de cobalt.

Cixi a un plan pour investir sur le marché vietnamien et espère introduire des pierres précieuses vietnamiennes sur le marché international, a-t-il dévoilé, ajoutant que leur qualité et leur couleur sont parfaites et séduiront sûrement de nombreuses personnes.

Vu Quôc Trung, de l’Office du commerce du Vietnam à Hong Kong, a déclaré que les foires réputées attirent l’attention et la participation de nombreuses entreprises vietnamiennes. – VNA