Singapour (VNA) - Depuis 2015, les produits laitiers du groupe TH sont vendus en Chine, au Cambodge, aux Philippines et dans plusieurs autres pays. L’entreprise vise actuellement les marchés de Singapour, puis la Malaisie et l'Indonésie.

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc (2e à droite) visite le stand de TH, le 26 avril à Singapour. Photo: TH

Pour pénétrer avec succès ces nouveaux marchés, TH compte valoriser au mieux sa gamme de produits créatifs, naturels, sains et aux normes halal. Un représentant de l'entreprise a déclaré que l'entreprise avait consacré des années d’étude du marché singapourien et découvert que Singapour recelait de grands potentiels pour les produits laitiers et boissons rafraîchissantes peu caloriques.



Selon l'Organisation de la recherche agricole et alimentaire mondiale (Rabobank), en 2017, chaque Singapourien consommait environ 62 litres de lait, et ce chiffre continue d’augmenter. À propos du besoin en boissons rafraîchissantes peu caloriques, la demande augmente notamment depuis un discours du Premier ministre Lee Hsien Loong d’août 2017 appelant ses concitoyens à des changements dans leur façon de manger et boire pour lutter contre le diabète et l’obésité.



Dans ce pays, 15% de la population est musulmane, alors que ce taux est de 61,3% en Malaisie et de 87,2% en Indonésie. Ainsi, une fois réussie son implantation sur le marché singapourien, le groupe TH aura tous les atouts pour partir à la conquête de la Malaisie et de l’Indonésie.



"Avec ses produits naturels, sains, utilisant du sucre de dattier pour remplacer le sucre de canne ainsi que la certification halal, le groupe TH peut répondre aux besoins des Singapouriens", a déclaré un représentant du groupe TH.



À la foire FHA 2018, le groupe TH a accueilli nombreux clients dont des distributeurs, entreprises d'import-export ou chaînes de vente au détail. Photo: TH

Du 24 au 27 avril, le groupe a participé à Singapour au plus grand salon de l'alimentation et de l'hôtellerie en Asie, le "Food and Hotel Asia 2018" (FHA 2018) et y a présenté trois produits phares: TH true Herbal, TH true NUT et TH true MALT, sans compter divers produits laitiers.



TH a impressionné les visiteurs par sa boisson rafraîchissante TH true Herbal réalisée entièrement à partir de plantes (passiflore, ombelle, momordique), ses produits laitiers d’origine végétale (amande, sésame ou soja), sa boisson fermentée à base d'orge TH true MALT, au goût excellent et bonne pour la santé.



Durant les quatre jours de la foire, TH a eu des séances de travail avec le réseau de supermarchés Sheng Siong, pour discuter de l’exportation à Singapour de lait frais bio, de lait en poudre, de boissons à base de plantes. Sheng Siong est la troisième plus grande chaîne de supermarchés de ce pays. En outre, TH a également signé un mémorandum avec le groupe des services d’expositions de Singapour (UBM).



Une autre chaîne de supermarchés à Singapour, Seven Eleven, est intéressée par les produits TH. Elle recherche une source d’approvisionnement diversifiée en produits laitiers et boissons pour les consommateurs de ce pays. Depuis que TH a la certification halal, beaucoup d’importateurs comme DIMA (Indonésie) ont aussi exprimé le souhait d’importer des produits TH.



De Singapour, le groupe TH a reçu les compliments du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc pour ses produits TH true NUT. Le Premier ministre vietnamien a également souhaité que l’entreprise se face une place sur les principaux marchés de l’ASEAN grâce à sa gamme de produits créatifs et bons pour la santé. – CVN/VNA