Hanoi (VNA) – La part de marché hôtelière au Vietnam devrait augmenter de 2,12 milliards de dollars de 2021 à 2026, et le marché affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,43%.

L'InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, situé sur la péninsule de Son Tra, à Dà Nang. Photo: InterContinental Danang Sun Peninsula



Le cabinet d'études de marché Technavio (États-Unis) vient de publier ses prévisions de croissance pour le marché hôtelier vietnamien pour la période 2022 - 2026. Il en ressort que le principal moteur de la croissance au cours de cette période sera l'augmentation du pouvoir d'achat des gens, grâce à la hausse des revenus et à la croissance économique stable au Vietnam. En outre, la réduction du coefficient d'inégalité des revenus (Gini) améliorera également la capacité de dépenser. La croissance continue de la population et le taux d'activité des femmes seront également des facteurs de croissance du marché hôtelier sur la période 2022 - 2026.



En comparant les chaînes hôtelières avec les établissements d'hébergement au Vietnam, les recherches de Technavio suggèrent que le segment des chaînes hôtelières connaîtra une croissance significative en termes de part de marché. "La croissance régulière de l'industrie du voyage et du tourisme, ainsi que d'importants investissements dans les hôtels 4-5 étoiles stimuleront la croissance de ce segment", indique le rapport.