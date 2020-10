Le marché flottant de Cai Rang. Photo : VOV

Hanoï (VNA) - Situé sur la rivière Cai Rang, à 6 kilomètres de Cân Tho, le très célèbre marché flottant de Cai Rang est considéré par le guide de voyages anglais Rough Guide comme l’un des dix plus impressionnants au monde. Soucieuse de préserver son authenticité, la municipalité de Cân Tho a décidé de lancer un projet de grande envergure.



Attraction emblématique de la ville de Cân Tho, Cai Rang est un marché agricole où l’on trouve toutes sortes de marchandises et spécialités du delta du Mékong. En 2016, il a été inscrit sur la liste des patrimoines immatériels nationaux du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Le Comité populaire de Cân Tho a ensuite décidé d’investir 63 milliards de dongs (2,7 millions de dollars) dans un programme destiné à promouvoir ce marché flottant à des fins touristiques et à le transformer en l’un des plus importants marchés de gros du delta du Mékong.



Vuong Công Khanh, vice-président du Comité populaire de l’arrondissement de Cai Rang, explique: «Nous avons décidé de maçonner les quais pour faciliter le transport et les opérations de chargement et de déchargement des marchandises. Les berges de la rivière s’en trouveront embellies et les touristes pourront se tenir sur les quais et contempler le spectacle du marché flottant».



Chaque jour, ce marché accueille 300 petites embarcations regorgeant de toutes sortes de fruits, de nourritures et de divers produits locaux, et quelque 200 bateaux touristiques.

Pour ressusciter l’âme du marché traditionnel, la municipalité de Cân Tho incite les commerçants à faire des annonces à haute voix, à chanter des chants alternés et le don ca tài tu, qui est le chant typique du Sud, comme l’ont fait leurs prédécesseurs. Elle les encourage également à maintenir certaines activités nocturnes pour attirer les touristes auxquels il pourrait être proposé de faire une balade sur la rivière de Cân Tho.



Nguyên Khanh Tùng, chef du Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, indique : « Nous souhaitons valoriser la tradition et le mode de vie des habitants de la région. Pour faciliter leurs contacts avec les touristes étrangers, nous organisons des cours de langues. Nous proposons également des cours de don ca tai tu et les meilleurs pourront se produire lors des spectacles organisés à bord des bateaux ».



Développement durable oblige, tous les programmes de préservation et de valorisation du marché flottant de Cai Rang doivent garantir l’équilibre des intérêts entre les commerçants, les agriculteurs, les touristes et l’État. Si donc toutes les initiatives sont les bienvenues, il faut s’assurer que le marché ne perde ni son authenticité ni son charme unique.-VOV/VNA