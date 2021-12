Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Nombre d’entreprises rétablissent la production et recrutent davantage de travailleurs, car la quatrième vague d’infections au Covid-19 a été en partie contrôlée, créant ainsi plus d’opportunités pour les travailleurs.

Photo d'illustration: VNA

Un représentant d’un centre de services à l’emploic de la province de Binh Duong, un important centre de production du Sud, a déclaré que le marché du travail local se réchauffait à nouveau après plus de trois mois d’interruption en raison de l’épidémie. Presque les entreprises manquent désormais d’ouvriers pour traiter les commandes du mois de fin d’année.

Les statistiques du centre ont montré que plus la fin de l’année approche, plus les entreprises s’efforcent de trouver d’urgence des travailleurs. Depuis début octobre, il a reçu des candidatures de près de 450 employeurs à la recherche d’environ 20.300 nouveaux travailleurs.

Selon le conseil de gestion des parcs industriels de la province de Dông Nai, environ 1.700 projets dans les parcs industriels locaux ont été mis en œuvre, soit 99% du total. Le nombre d’employés travaillant dans les entreprises atteint également quelque 88%.

Trân Thi Thuy Trâm, directrice adjointe du centre de services à l’emploi de la province de Dông Nai, a déclaré lors de son salle de transaction d’emplois en ligne tenu fin novembre, 35 entreprises se sont inscrites pour recruter plus de 12.000 travailleurs.

Hô Ngoc Chuong, directeur de Metro Mart Co. Ltd., un détaillant basé à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que son entreprise manquait désormais de 25% de la main-d’œuvre pour assurer ses opérations normales. Elle recrute plus d’employés et offre des salaires et des primes attrayants pour les garder.

Un représentant du centre de services à l’emploi de Binh Duong a déclaré que lorsqu’ils recherchent un emploi, les travailleurs font attention à leurs tâches, à leur temps de travail, à leur salaire de base et aux politiques de soutien, et enfin aux exigences des recruteurs. – VNA