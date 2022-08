Photo d'illustration : AFP/VNA

Singapour, 5 août (VNA) - Le marché du travail de Singapour a poursuivi sa reprise au deuxième trimestre de cette année, selon des estimations préliminaires publiées par le ministère de la Main-d'œuvre (MOM).Au cours du trimestre, l'emploi total du pays, à l'exclusion des travailleurs domestiques migrants, a augmenté de 64.400 ou 1,9 %. Le moteur de cette croissance a été le secteur des services, qui a vu 27.300 personnes employées, suivi de près par 25.200 dans la construction et 12.200 dans la fabrication.L'emploi total a augmenté à un rythme plus rapide que les 42.000 du premier trimestre ou 1,2 %.Le rapport a montré que davantage de résidents ont trouvé un emploi, en particulier dans les secteurs en croissance tels que l'information et les communications, les services professionnels et les services financiers.Pendant ce temps, le taux de chômage, qui a culminé en octobre 2020, est resté stable après avoir atteint les niveaux d'avant la COVID-19 en février de cette année.Dans son rapport, le MOM a déclaré que l'embauche devrait rester forte dans les mois à venir, car la proportion d'entreprises qui ont indiqué qu'elles augmenteraient leurs effectifs au cours des trois prochains mois a continué d'augmenter de 1,5 point de pourcentage en juin par rapport à mars.- VNA