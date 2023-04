La conférence de presse sur la situation du travail et de l'emploi au premier trimestre 2023. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le marché du travail au premier trimestre 2023 a continué à maintenir sa reprise. Par rapport au trimestre précédent et à la même période de l'année passée, le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté et le revenu mensuel moyen des travailleurs était aussi en hausse.C’est ce qu’a déclaré le directeur général adjoint de l’Office général des statistiques du Vietnam, Nguyen Trung Tien lors d’une conférence de presse sur la situation du travail et de l'emploi au premier trimestre 2023 tenue le 6 avril à Hanoï.Outre le maintien de la reprise du marché du travail , le taux de chômage et la pénurie de main-d'oeuvre en âge de travailler ont diminué par rapport au précédent trimestre, a ajouté Pham Hoai Nam, directeur adjoint du Département des statistiques de la population et du travail, relevant de l’Office général des statistiques du Vietnam.Ainsi, le nombre de personnes de 15 ans et plus ayant un emploi au premier trimestre 2023 était de 51,1 millions de personnes, soit une augmentation de 113.500 personnes par rapport au trimestre précédent. En particulier, parmi eux, le nombre de travailleurs dans les zones urbaines était de 18,9 millions de personnes (représentant 37,0%), soit une augmentation de 120.900 personnes par rapport au trimestre précédent tandis que ceux dans les zones rurales, 32,2 millions de personnes, soit une diminution de 7.300 personnes par rapport au trimestre précédent.Au premier trimestre 2023, la macro-économie restait stable, l'inflation était maîtrisée, les grands équilibres ont été assurés dans un contexte de faible croissance dans un monde instable. La croissance du Produit intérieur brut (PIB) est estimée à 3,32% par rapport à la même période de l'an dernier.-VNA