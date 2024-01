Hanoi (VNA) – Malgré un ralentissement sur le marché mondial, les activités de fusions-acquisitions d’entreprises restent toujours animées sur le marché domestique. En 2023, de nombreuses transactions ont été effectuées avec succès, notamment dans le secteur bancaire.

Le marché immobilier vietnamien connaît une forte croissance. Photo : VNA

Lors de la 15e édition du Forum “Fusion-acquisition Vietnam 2023”, organisée fin novembre 2023 par le journal Dâu Tu (Investissement) à Hô Chi Minh-Ville, des investisseurs américains et européens ont affirmé que le marché vietnamien des fusions-acquisitions devrait maintenir son attractivité en 2024 malgré sa taille relativement modeste.



Après une période de forte croissance, le marché mondial des fusions-acquisitions ralentit quelque peu. Les données de la société d’audit KPMG Vietnam montrent qu’au cours des dix premiers mois de 2023, le marché national des fusions-acquisitions a enregistré 265 transactions, d’une valeur totale de plus de 4,4 milliards de dollars, en baisse de 23% par rapport à la même période de l’année précédente. La valeur moyenne des transactions a atteint 54,5 millions de dollars.

Le nombre d’introductions en Bourse (IPO) en Asie du Sud-Est s’est stabilisé, mais le montant total des capitaux mobilisés a atteint son niveau le plus bas des huit dernières années. Selon les données de Deloitte, au 15 novembre 2023, les entreprises d’Asie du Sud-Est ont levé environ 7,6 milliards de dollars grâce à des introductions en Bourse depuis le début de l’année, contre 163 milliards de dollars pour toute l’année 2022. Le Vietnam n’a quant à lui enregistré que trois opérations d’introduction en Bourse qui ont permis de lever environ 3 millions de dollars.

Les activités de fusions-acquisitions dans le secteur de la technologie, et des biens de consommation, sont toujours nombreuses. Pendant ce temps, les secteurs de l’immobilier, de l’énergie verte et des services publics retrouvent leur dynamisme après une période d’accalmie.

Trân Duy Dông, vice-ministre du Plan et de l’Investissement, a déclaré que l’économie mondiale connaissait une croissance faible. Le commerce mondial se redresse lentement, avec une instabilité potentielle de l’offre, en particulier pour les produits stratégiques tels que l’énergie, l’alimentation et les semi-conducteurs.

La pression concurrentielle croissante pour attirer les investissements, notamment avec l’impôt minimum mondial qui sera appliqué dans certains pays à partir de 2024, devrait potentiellement conduire à un détournement des flux d’investissements étrangers vers l’étranger, dans lesquels les capitaux circulent via le canal des fusions-acquisitions.

De nombreux résultats d’enquêtes d’organisations réputées à travers le monde montrent que l’avenir est loin d’être radieux pour le marché mondial des fusions-acquisitions en 2024. Cependant, le marché vietnamien offre encore de nombreuses opportunités et perspectives grâce à des bases solides. L’année 2023 marque la moitié du plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025.

À mi-parcours, bien qu’il ait été affecté par des facteurs imprévus, le Vietnam a surmonté les difficultés et les défis et a déjà réalisé de nombreux objectifs importants du plan.

Un marché attractif

La première conférence Global M&A Partners (GMAP) s’est tenue le 13 novembre à Hô Chi Minh-Ville. Il s’agit d’un partenariat global d’une trentaine de sociétés indépendantes de conseil en fusions-acquisitions opérant dans 50 pays et territoires.

Ivan Alver, co-président du GMAP, a déclaré que les atouts du Vietnam résidaient dans son environnement politique stable, sa main-d’œuvre abondante, qualifiée, et à coût compétitifs. En conséquence, de nombreuses multinationales ont choisi ce pays comme une destination phare pour mettre en œuvre leurs stratégies de diversification de la chaîne d’approvisionnement. En plus de la perspective de devenir un centre manufacturier, le Vietnam promet également d’être un marché de consommation important, avec une population croissante et de plus en plus riche.

Pour sa part, Sam Yoshida, directeur général de RECOF Vietnam, a remarqué que les fluctuations économiques mondiales avaient un impact direct sur les investisseurs japonais, d’où la nécessité d’investir sur des marchés attractifs comme le Vietnam. Selon lui, le pays offre de bonnes opportunités de fusions-acquisitions pour les investisseurs étrangers, dans les secteurs de la vente au détail, de la production et de la transformation d’aliments, de la logistique et de la finance.

Quant à l’industrie des semi-conducteurs, Ivan Alver a souligné le grand potentiel du Vietnam, compte tenu de la spécificité du secteur et des conditions favorables du pays résultant des récents accords signés avec les États-Unis.

Arnaud Ginolin, directeur général adjoint de Boston Consulting Group Vietnam, a estimé que même si les entreprises d’électronique investissant au Vietnam se concentraient principalement sur les activités d’externalisation, le pays, avec ses avantages actuels, pourrait certainement progresser dans la chaîne de valeur de l’industrie des semi-conducteurs.

Nombre d’investisseurs étrangers, notamment ceux venant de la République de Corée, du Japon et des pays de l’ASEAN, recherchent des opportunités d'affaires sur le marché bancaire vietnamien. Photo : VNA



Ces dernières années, bon nombre d’investisseurs étrangers, notamment ceux venus de République de Corée, du Japon et des pays de l’ASEAN, ont cherché à s’implanter sur le marché bancaire vietnamien.

En mars dernier, la banque singapourienne United Overseas Bank (UOB) a annoncé avoir finalisé l’acquisition du segment des services bancaires aux particuliers de Citigroup, dans le but d’étendre ses activités au Vietnam. Elle a également nommé des hauts fonctionnaires pour y développer ce segment.

Nakajima Takeo, représentant en chef du bureau de l’Agence japonaise de promotion du commerce (JETRO) à Hanoi, a affirmé que le Vietnam était une destination d’investissement “incontournable“ pour les entreprises japonaises, notamment dans le secteur financier. Après la finalisation des procédures, la banque vietnamienne VPBank a reçu un apport de 1.330 millions de dollars grâce à la vente de 15% de son capital à la banque japonaise Sumitomo Mitsui (SMBC).

Pham Thiên Quang, directeur de la division de gestion des actifs de la Société d’actions boursières VNDirect, a déclaré que la mobilisation de capitaux auprès d’institutions financières internationales jouait un rôle de plus en plus important pour les banques. La décision de SMBC d’investir 1,5 milliard de dollars pour acquérir 15% des actions de VPBank démontre l’attrait continu du secteur bancaire vietnamien auprès des investisseurs.

VPBank a déclaré que les fonds supplémentaires provenant de la vente du capital l’aideraient à élargir son champ d’activité, à répondre aux besoins des particuliers et des entreprises, y compris des sociétés à capitaux étrangers, à renforcer ses réserves et à réaliser ses ambitions de croissance. C’est pourquoi elle fait partie des rares banques à se fixer des objectifs de croissance élevés cette année : augmentation du crédit de 35%, hausse de la mobilisation des capitaux de 36% et celle des revenus avant impôts de 31%.

Outre SHB et VPBank, plusieurs grandes banques envisagent également de vendre des parts à des actionnaires étrangers, notamment la Banque de commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) et la Banque d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV).

Accéder aux capitaux étrangers

Chez Vietcombank, selon le président du conseil d’administration, Pham Quang Dung, la banque procédera à une offre privée pour les investisseurs étrangers au cours de la période 2023-2024. Elle prévoit d’augmenter de 6,5% de son capital, en émettant un total de 307,6 millions d’actions. En supposant que le prix d’émission soit de 92.000 dôngs par action, cette transaction lui rapportera près de 28.300 milliards de dôngs (environ 1,2 milliard de dollars).

La banque Sài Gon-Hanoi (SHB) a récemment annoncé avoir finalisé le transfert de 50% du capital social de sa filiale, SHBFinance. Ainsi, plus d’un an après la signature du contrat de transfert du capital et l’achèvement des procédures, elle a officiellement reçu environ 1.800 milliards de dôngs.

Dô Quang Vinh, vice-président du conseil d’administration et directeur général adjoint de SHB, a déclaré que cette transaction apporterait un excédent important aux actionnaires, aidera la banque à renforcer son capital tampon et créera davantage de ressources pour consolider sa capacité financière, stimulant ainsi les activités commerciales dans les segments clés.

Avec une cession de capital importante, la société mère SHB améliorera considérablement les ratios de rentabilité ROE (Return On Equity - retour sur capitaux propres) et ROA (Return On Asset - rentabilité économique). Après cette transaction, l’établissement bancaire s’attend également à ce que Moody’s améliore sa notation de crédit, renforçant ainsi sa capacité à accéder aux capitaux sur le marché international. Cela l’aidera à accélérer sa transformation numérique, à développer le commerce de détail et à se concentrer sur le segment des particuliers. – CVN/VNA