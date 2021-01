Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les confiseries vietnamiennes ont le vent en poupe. On peut voir de multiples sacs multicolores dans les supermarchés et les boutiques. On prépare les cadeaux d’entreprises, pour les employés, les partenaires et les proches.

Tous types de confiseries ont été proposés au festival Têt Viêt 2021 qui s’est tenu du 21 au 24 janvier dans le parc Lê Van Tam, Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN

Selon le Département de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, pour préparer le Têt 2021, les entreprises de la ville ont mis sur le marché une grande quantité de gâteaux, confitures, bonbons et céréales pour répondre à la demande des consommateurs. Les entreprises désirant réveiller la gourmandise des clients se sont focalisées sur l’amélioration de l’emballage et la qualité des produits. Au niveau des tarifs, les paquets de cadeaux oscillent entre 300.000 dôngs et 3.000.000 dôngs, voire plus. Selon ledit service, en dépit de la pandémie de COVID-19, les producteurs estiment que la demande en confitures, gâteaux et bonbons ne diminuera pas étant donné que ces produits sont ancrés dans l’habitude alimentaire et dans la culture séculaire du Têt traditionnel vietnamien.



De nombreuses entreprises de confiserie ont déclaré que le volume des ventes commençait à croître car de nombreuses entreprises et institutions ont passé commande de confiseries comme cadeaux de fin d’année. Dans les supermarchés tels que Co.opmart, Co.opXtra, BigC, Lotte Mart ... les confiseries produites localement représente 80% - 90% des ventes avec des marques telles que Kinh Dô, Bibica ou Pham Nguyên. Les 20% restants sont importés de la République coréenne, de Thaïlande, d’Indonésie et du Japon.



Pour ce Têt, la société par actions Bibica a mis sur le marché son gâteau Goody avec un nouvel emballage captivant. Le groupe Mondelez Kinh Dô a, quant à lui, proposé différents types de gâteaux ou biscuits comme Orion, Cosy, Lu, Solite, Ritz, AFC, avec des emballages caractérisant l’image d’un Têt traditionnel à des tarifs différents pour répondre aux différentes catégories de clients. Le groupe Kido a installé 12.000 points de vente répartis dans les stands des marchés, dans les boutiques et magasins de rue et prévoit de porter le nombre de ses points de vente à 450.000 d’ici le Têt dans l’ensemble du pays.



