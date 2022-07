Hô Chi Minh-Ville, 15 juillet (VNA) – Le marché de bureaux à louer à Hô Chi Minh-Ville au premier semestre 2022 a continué de se redresser avec une surface totale d'occupation nette d'environ 21.000 m², soit 38% de 2021, et ce bien que l'offre dans l'immobilier locatif neuf demeure limitée, selon la société immobilière CBRE.

Le marché des bureaux à louer rebondit fortement à Hô Chi Minh-Ville. Photo / VNA

Dans son rapport sur le marché immobilier à Hô Chi Minh-Ville au deuxième trimestre 2022, CBRE Vietnam a déclaré que le taux de vacance moyen de la catégorie A a diminué de 1,6 point de pourcentage en glissement trimestriel et de 2,1 points de pourcentage en glissement annuel à 10,1 %, principalement grâce à la forte absorption des surfaces de bureaux dans l’arrondissement 7.

Pendant ce temps, le taux de vacance moyen du grade B est resté à 9,7%, presque équivalent au chiffre enregistré à la même période l'an dernier.

L'espace total de bureaux à louer à Hô Chi Minh-Ville au cours des six premiers mois s'élevait à 1,5 million de m².

Selon CBRE Vietnam, les technologies de l'information et les industries manufacturières représentent près de 50% du total des domaines de transaction.

Parallèlement à la reprise de l'industrie manufacturière après la pandémie de COVID-19, les fournisseurs ont également activement recherché des espaces de bureau avec une augmentation significative des taux de transactions réussies dans la nouvelle catégorie de location.

En matière de location, les transactions liées à la relocalisation représentent toujours la majorité avec plus de 50% des transactions totales. Le reste était constitué d'opérations d'agrandissement, de renouvellement et de nouveaux baux (respectivement 27 %, 12 % et 10 %).

Notamment, les transactions liées au rétrécissement de l'espace ont chuté par rapport à 2020 et 2021.

Selon les experts de CBRE Vietnam, le premier semestre a également marqué le retour de la demande de bureaux flexibles avec un taux d'occupation supérieur à 90%.

Le rapport de CBRE Vietnam indique que Hô Chi Minh-Ville devrait accueillir environ 30.000 m² de nouveaux espaces de bureaux au cours du second semestre 2022 à partir de trois bâtiments de catégorie B et de deux bâtiments de catégorie A.

Le long des rives de la rivière Saigon, de nombreux immeubles de bureaux dont la construction a été suspendue en raison de la pandémie, sont désormais achevés. L'espace total à louer dans cette zone est de 250 000 m².

Les locations des deux grades ne devraient pas connaître beaucoup d'ajustements avant 2024, a déclaré CBRE Vietnam.- VNA