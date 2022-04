Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le marché de travail a connu des signes de reprise au premier trimestre, a déclaré Nguyen Trung Tien, directeur général adjoint de l’Office général des statistiques, lors d’une conférence de presse tenue ce mardi matin 12 avril.

La relance s’explique par la mise en œuvre des programmes de relance et de développement socio-économique, conformément à la résolution No.11/NQ-CP du gouvernement ainsi qu’une large couverture vaccinale et l’assouplissement des mesures préventives contre le COVID-19 depuis les derniers mois de 2021, a-t-il indiqué.

Au premier trimestre, 50 millions d'actifs avaient un emploi. Par rapport au trimestre précédent, le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté rapidement, mais l'augmentation concerne principalement les travailleurs informels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, concrètement 21,4 millions sur ce total.

Ainsi, le marché du travail s'est redressé rapidement, mais la relance n'a pas été vraiment durable, a déclaré Pham Hoai Nam, chef du Département des statistiques sur la démographie et le travail.

Le pays recense encore au premier trimestre plus de 16,9 millions d'actifs de 15 ans et plus impactés par le COVID-19. C'est une forte réduction (7,8 millions de personnes) par rapport au dernier trimestre.

Le revenu mensuel moyen des travailleurs a augmenté de 20,1% par rapport au dernier trimestre et de près de 2% en glissement annuel, atteignant 6,4 millions de dongs. Le taux de chômage a diminué 1,1 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent, a-t-il souligné. -VNA