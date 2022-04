Photo d'illustration: baotintuc



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le tourisme au Vietnam est revenu à la nouvelle normalité et le marché de l'immobilier de villégiature a également commencé à se ranimer, avec de nombreux projets qui devraient être mis en vente en 2022. L'immobilier de villégiature de marque se développe, notamment avec la participation de grandes marques.



Pham Ngoc Thien Thanh, directrice adjointe de la division pour la recherche et le conseil de CBRE Vietnam, a déclaré que la pandémie de COVID-19 avait contribué à changer le "goût" des touristes. En effet, les lieux proches et accessibles en véhicule privé attirent plus de visiteurs. Selon la spécialiste de CBRE Vietnam, cette tendance remodèle en partie le marché immobilier de villégiature.

Les flux d'investissements ont commencé à se déplacer des marchés traditionnels tels que Da Nang et Khanh Hoa vers de nouvelles zones telles que Ba Ria - Vung Tau et Binh Thuan. En outre, des informations sur de grands projets d'infrastructures en cours de mise en œuvre tels que l'aéroport international de Long Thanh, l'aéroport de Phan Thiet, l'autoroute Phan Thiet - Dau Giay..., contribuent à créer un élan pour ces deux zones, a-t-elle indiqué.



Ba Ria - Vung Tau recense trois nouveaux projets lancés pour la première fois, que sont Hyatt Regency Ho Tram Residences, Ixora Ho Tram by Fusion et Venezia Beach Binh Chau (première phase), avec un total de 382 villas. De plus, NovaWorld Ho Tram a ouvert une nouvelle phase de Habana Island avec 372 villas mises en vente.



Le marché de Ba Ria - Vung Tau devient de plus en plus animé grâce à la tendance florissante des complexes de villégiature et de divertissement, à la présence croissante d'investisseurs réputés et d'unités de gestion internationales, dont Hyatt, Banyan Tree, Lodgis Hospitality, Best Western, Cross Hotels & Resort…



Binh Thuan, de son côté, dispose d'une nouvelle offre de 270 villas de la phase Waikiki du projet NovaWorld Phan Thiet. Le marché provincial du tourisme de villégiature connaît actuellement une forte relance et devrait exploser au cours de la période 2022 - 2025, soutenu par l'accélération du développement des infrastructures.-VNA