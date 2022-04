Des cours en ligne pour assurer une formation en continu aux élèves pendant l'épidémie. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le marché vietnamien de l’apprentissage en ligne devrait atteindre un chiffre d’affaires d’environ 3 milliards de dollars d’ici 2023 avec un taux de croissance annuel composé d’environ 20,2% de 2019 à 2023, selon un rapport de Ken Research.



Le marché vietnamien des technologies éducatives (Edtech) recèle un potentiel élevé et attire l’attention des investisseurs, en particulier dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et de ses évolutions complexes.



Le Vietnam figurait parmi les 10 marchés de l’Edtech à la croissance la plus rapide au monde, affichant une croissance annuelle de 44,3%, selon le Vietnam Edtech Report 2021.



L’année dernière, le Vietnam est passé d’un statut d’"éducation en réponse à l’épidémie" à celui d’"éducation en adaptation à l’épidémie" au milieu des évolutions complexes de Covid-19.



Selon les observateurs, en 2022, Edtech sera la technologie pionnière lorsque la demande de plateformes technologiques dans l’éducation deviendra élevée.



Le directeur de l’Agence nationale pour l'entrepreneuriat technologique et le développement du commerce relevant du ministère des Sciences et des Technologies, Pham Hông Quât, a déclaré que le Vietnam devait promouvoir "l’innovation ouverte" pour attirer davantage de ressources afin de promouvoir l’écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat en général et l’Edtech en particulier.



Il a également souhaité que les universités deviennent plus "ouvertes", en mettant l’accent sur la mise en œuvre d’accords de coopération avec des universités étrangères pour répondre aux besoins des entreprises à l’avenir. – VNA