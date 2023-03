Hanoi (VNA) – Le marché du commerce de détail devrait passer de 142 milliards d’USD actuellement à 350 milliards d’ici 2025, contribuant à 59% du PIB national. Cette année, il continuera son fort redressement post-Covid-19.

Le Vietnam est perçu comme une terre à fort potentiel pour le commerce de détail. Photo : VNA

Ces derniers temps, le commerce sur le marché domestique a repris activement, grâce à quoi les ventes totales de biens et services en 2022 ont augmenté de 21%, bien au-delà de l’objectif de 8% en glissement annuel. Selon un sondage de Vietnam Report mené auprès d’entreprises spécialisées dans le commerce de détail, jusqu’à présent, plus de 53,8% d’entre elles ont atteint des performances commerciales égales ou supérieures aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance actuelle du commerce de détail est soutenue par plusieurs facteurs tels que la croissance des revenus, la forte reprise du tourisme, ainsi que le développement de secteurs connexes.

Plans ambitieux

Le marché de détail du Vietnam s’élève actuellement à 142 milliards d’USD et devrait atteindre 350 milliards en 2025, soit 59% du Produit intérieur brut (PIB) du pays. Cependant, il manque toujours des connexions dans la chaîne d’approvisionnement des marchandises, ainsi que des systèmes d’infrastructure commerciale tels que marchés de gros, centres logistiques et entrepôts. Les infrastructures rurales sont également en retard, ce qui affecte l’exploitation du potentiel du commerce intérieur.

“Le commerce de détail, notamment sur les canaux de l’e-commerce, se développe graduellement. 2023 sera une année réussie pour les détaillants vietnamiens et étrangers avec une reprise plus forte du marché après la pandémie”, a déclaré Vu Thi Hâu, présidente de l’Association vietnamienne des détaillants.

En 2023, de nombreux signes indiquent que le marché sera animé. Récemment, Central Retail, un détaillant thaïlandais, a annoncé qu’il investirait 20.000 milliards de dôngs supplémentaires sur le marché vietnamien du commerce de détail au cours de ces cinq prochaines années. Avec comme objectif de porter à 65 billions de dôngs les ventes sur le marché vietnamien au cours de la période 2022-2026. Ce détaillant a informé qu’il étendrait ses points de vente à 55 villes et provinces vietnamiennes, contre 40 d’aujourd’hui.

Le groupe Aeon envisage également de construire davantage de supermarchés à Hanoï. Cette entreprise s’est fixée l’objectif de 20 centres commerciaux au Vietnam d’ici 2025. En outre, le nouveau modèle intégré WIN, comprenant WinMart (biens essentiels), Phuc Long Kiosk (thé et café), Phano (soins de santé), Reddi (services de télécommunications), Techcombank (services financiers), aboutit à des premiers résultats assez encourageants. Sa généralisation en 2023 sera intéressante à suivre. Il est prévu que quatre projets de centres commerciaux soient lancés en 2023, à savoir Central Premium plaza, Vincom Megamall Grand Park, Sunrise City Central et Emart 2, d’une superficie cumulée de plus de 116.000 m².

Plusieurs spécialistes estiment qu’en 2023, la plus grande tendance des détaillants sera d’élargir les canaux de vente, de mettre leurs produits sur différentes plateformes commerciales et de tirer parti du commerce en ligne. Les acheteurs deviendront des “consommateurs numériques“, en maintenant, voire en augmentant leur utilisation des plateformes d’e-commerce. En outre, le Shoppertainment, un concept qui brouille les frontières entre le commerce électronique et le divertissement, continuera d’être une tendance importante dans les années à venir. La croissance du commerce de détail a grandement contribué à la reprise globale de l’économie, malgré l’instabilité économique mondiale. En particulier, le marché de détail vietnamien a vu l’accélération de l’application des technologies numériques dans la gestion des affaires, les opérations, la logistique et la distribution de nombreuses entreprises.

Concurrence féroce

Le géant japonais Aeon Group prévoit de créer 16 supermarchés, dont 3 à 4 à Hanoï, portant à 20 leur nombre au Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam reste le principal marché ciblé par les détaillants souhaitant développer leurs activités. De nombreux investisseurs étrangers viennent au Vietnam pour investir et développer le marché. Les entreprises étrangères et nationales accélèrent pour gagner des parts de marché dans le secteur à fort potentiel de la vente au détail. La venue de nombreux détaillants étrangers viennent au Vietnam crée une concurrence féroce avec les entreprises nationales.

Le plan du Vietnam visant à abolir les tests d’éligibilité économique pour les investisseurs étrangers souhaitant ouvrir des magasins de détail d’ici 2024 est également attrayant. Selon la réglementation, un détaillant étranger qui souhaite ouvrir des magasins de 500 m² ou plus aura besoin d’un permis des autorités. Cela visait à l’origine à protéger les petits détaillants nationaux. Le Vietnam sera le pays pionnier à expérimenter cette déréglementation, et d’autres pays d’Asie du Sud-Est envisagent une déréglementation similaire. Les détaillants multinationaux espèrent également tirer profit de la modernisation de l’expérience d’achat au Vietnam. Alors que les magasins de détail et autres formats traditionnels occupent une part importante du marché de détail actuel, la pandémie a incité de nombreux consommateurs à déplacer leur préférence vers les supermarchés, qui offrent plus de tranquillité d’esprit et ont un approvisionnement stable.

Les détaillants nationaux souhaitent vaincre leurs adversaires étrangers en s’appuyant sur leur expérience du marché intérieur. Le groupe Masan a ouvert 100 nouveaux sites chaque mois depuis le début de l’année. Il exploite environ 3.000 supermarchés et magasins de proximité et vise 10.000 emplacements sous gestion directe d’ici 2025. Le groupe espère mettre en œuvre une stratégie affinée pour ses nouveaux magasins.

Analyses approfondies

À la fin du deuxième trimestre 2022, Nova Consumer a conclu un accord de fusion-acquisition avec Sunrise Foods Co., Ltd. avec l’ambition d’étendre son canal de distribution à 450.000 points de vente à l’avenir. Truong Hai Auto prévoit d’exploiter 20 supermarchés d’ici 2026. Ces emplacements accueilleront également des concessionnaires automobiles et des ateliers de réparation pour attirer les clients. Saigon Co.op accélère également sa progression pour atteindre au moins 2.000 points de vente d’ici 2025. Le groupe espère maintenir sa position de leader en termes de nombre de magasins de détail et de supermarchés à travers le pays afin d’apporter des produits de qualité livrés aux consommateurs dans l’ensemble du pays.

Avec une population de près de 100 millions d’habitants, une classe moyenne à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est, des comportements de dépenses robustes et l’un des meilleurs taux de croissance au monde, le Vietnam est naturellement perçu comme une terre à fort potentiel pour le commerce de détail. Et bien sûr, ce type de paysage de la vente au détail combiné à la croissance rapide du commerce électronique crée naturellement une concurrence très rude entre tous les acteurs de ce secteur. Même si le marché de détail vietnamien est caractérisé par une concurrence féroce, il reste très attractif. Néanmoins, les détaillants étrangers doivent se rappeler que le marché vietnamien présente certains aspects qui doivent être identifiés et correctement évalués avant la mise en place d’un système de vente au détail, comme par exemple le choix d’un segment de consommateurs approprié.

Le secteur de la vente au détail vietnamien est accessible et n’est pas “hostile“ aux entreprises étrangères, néanmoins celles-ci doivent effectuer une analyse culturelle et commerciale plus approfondie avant de démarrer leurs activités au Vietnam si elles veulent réussir. – CVN/VNA