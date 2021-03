Hanoi (VNA) – Grâce à la stabilité macroéconomique, à la publication de la Loi sur la Bourse et aux mesures prises, le marché boursier vietnamien continuera à se développer en 2021, affirmant ainsi son statut de canal efficace de mobilisation de capitaux.



Le ministre des Finances, Dinh Tiên Dung, a demandé à la Commission nationale des valeurs mobilières (SSC) et aux autres organes compétents de lever les difficultés, d’accélérer l’actionnarisation, le désinvestissement des entreprises d’État, de renforcer les liquidités du marché et d’ajouter de nouveaux produits cette année.



Des résultats impressionnants

Le marché boursier vietnamien continuera à se développer en 2021. Photo : CVN

L’an dernier, le Vietnam a fait face à nombre de difficultés et défis liés à la pandémie de COVID-19. Le ministère des Finances a pris diverses mesures pour stabiliser et développer le marché boursier. La capitalisation boursière du pays a représenté 85% du PIB, dépassant l’objectif de 70% ; et le marché obligataire, 30%. Le marché boursier a donc montré son rôle de canal efficace de mobilisation de capitaux des entreprises et de l’économie nationale. Le nombre de nouveaux comptes-titres ouverts en décembre 2020 par des investisseurs nationaux a atteint le chiffre record de plus de 63.600, selon le Centre dépositaire de titres du Vietnam (VSD). Ainsi, le nombre de comptes d’actions a atteint 2,73 millions. La liquidité boursière a aussi rebondi, s’établissant en moyenne à 319 millions d’USD par séance.



Malgré l’épidémie, l’indice de la Bourse du Vietnam (VN-Index) affichait fin 2020 une hausse de 15% en glissement annuel pour s’établir à plus de 1.100 points. La capitalisation boursière s’est élevée à 5.300 milles milliards de dôngs, soit 84% du PIB vietnamien. “Impacté par la pandémie de COVID-19, le marché boursier vietnamien a tout de même obtenu des résultats impressionnants”, s’est réjoui Trân Van Dung, président de la SSC. Il a attribué la croissance de ce marché aux politiques et mesures de soutien aux entreprises et de relance économique prises par le gouvernement, au potentiel de développement de l’économie vietnamienne et à la résilience des entreprises face au COVID-19.

Les résultats les plus remarquables sont le redressement du marché boursier vietnamien, le nombre record de nouveaux investisseurs et l’explosion des bonds d’entreprises.



De son côté, Hoàng Công Tuân, de la Société boursière par actions MB (MBS), s’est déclaré optimiste quant aux perspectives du marché boursier vietnamien en 2021, estimant que celui-ci attirera davantage d’investisseurs étrangers, grâce à la stabilité socio-économique. Pour attirer de nouveaux flux de capitaux, le marché boursier national doit passer de la classification “marché frontière” à celle de “marché émergent”, ont estimé des experts. Le marché boursier du Vietnam pourrait accéder au rang des marchés émergents en 2025, un objectif fixé par le gouvernement.



Service des transactions boursières du Vietnam



