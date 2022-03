Hanoi (VNA) – Le président de la Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC) Trân Van Dung a rassuré jeudi 31 à Hanoi les investisseurs soucieux de l’impact de l’affaire de la Compagnie par actions du groupe FLC, affirmant le développement durable du marché boursier vietnamien.

Des mesures ont été prises pour s’assurer que le marché boursier fonctionne de manière stable, sûre, fluide, ouverte et transparente et se développe de manière durable. Photo : VNA

Le marché boursier continue de se développer durablement grâce aux fondements macroéconomiques et intrinsèques solides, a-t-il déclaré à la presse au lendemain de l’arrestation du président de FLC, Trinh Van Quyêt, pour acte de "manipulation du marché des valeurs mobilières".Les enquêteurs ont commencé le 29 mars à investiguer sur le magnat et d’autres personnes chez FLC, BOS Securities JSC et les compagnies concernées, soupçonnés de "manipulation du marché des valeurs mobilières" et de "dissimulation d’informations dans les activités de valeurs mobilières" survenues le 10 janvier 2022, causant de graves dommages aux investisseurs et affectant les opérations du marché boursier vietnamien.Les informations relatives à l’arrestation de Trinh Van Quyêt pourraient affecter plus ou moins la psychose des investisseurs mais ces effets sur le marché boursier ne sont qu’à court terme et ne sont pas trop importants car la valeur de la capitalisation de FLC et des entreprises de l’écosystème de FLC représentent respectivement environ 0,16% et 0,35% de la capitalisation du marché boursier, a-t-il indiqué.Trân Van Dung a fait savoir que les responsables du ministère des Finances ont demandé à la SSC de continuer à collaborer avec l’agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique, dans l’esprit de la primauté du droit, du maintien de l’ordre, de la discipline et de la discipline et de la transparence du marché boursier.Selon des données officielles récemment publiées, au premier trimestre 2022, les indicateurs macroéconomiques nationaux sont toujours très positifs et le Vietnam est toujours plébiscité par les grandes institutions financières internationales pour la croissance économique en 2022.Les taux d’intérêt sont sous pression haussière, mais la Banque d’État maintient toujours une politique monétaire stable pour soutenir la croissance économique. La pression inflationniste demeure et ne justifie aucune complaisance, mais le Vietnam dispose encore d’une grande marge de manœuvre pour contrôler l’inflation dans le cadre de l’objectif fixé, a-t-il noté.Les résultats des entreprises sont toujours positifs dans le contexte de l’impact de l’épidémie de Covid-19. En outre, le marché boursier vietnamien est soutenu par d’autres facteurs tels que les flux de trésorerie, les attentes de reclassement au statut de marchés émergents, l’accélération de l’actionnarisation et du désinvestissement dans des entreprises publiques, a-t-il encore indiqué. – VNA