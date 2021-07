Hanoi, 15 juillet (VNA) - La saison des longanes frais du Vietnam est sur le point de débuter, c'est aussi le moment où les importateurs et les détaillants du marché australien se renseignent sur le marché pour se préparer aux importations.

Le marché australien attend avec impatience le longane vietnamien frais. Photo: VOV

Selon M. Hoang Luat, directeur de la compagnie d'Import-Export M, «Le longane vietnamien a un grand potentiel sur le marché australien pour les raisons suivantes : premièrement, sa qualité est bonne ; deuxièmement, le commerce vietnamien a un accès préférentiel au marché australien ; troisièmement, la saison des longanes au Vietnam est en décalage par rapport à celle de l'Australie ; quatrièmement, il y a beaucoup d'Australiens, d'autochtones et d'immigrants d'Asie en Australie aimant beaucoup le longane. Auparavant, ils importaient des longanes de Thaïlande, mais ceux du Vietnam ont des prix plus compétitifs et la qualité est bien meilleure.»Actuellement, de nombreuses entreprises important des produits agricoles australiens travaillent activement avec les exportateurs afin de choisir la bonne source de marchandises pour le marché australien.M. Phuc Truong, directeur de Bato Ausale, spécialisée dans l'importation de fruits frais du Vietnam vers l'Australie, a fait savoir: « J'envisage de contacter des exportateurs vietnamiens pour pouvoir importer quelques lots de longane. Je pense que les clients attendent aussi les longanes vietnamiens. »M. Ly Hoang Duy, directeur général de 4 Ways Fresh, qui a de nombreuses années d'expérience dans l'importation de nombreux légumes et fruits frais du Vietnam, a également déclaré que son entreprise importait des longanes frais du sud du Vietnam depuis 2 ans. Cette année, grâce à l'introduction du Bureau commercial du Vietnam en Australie, il a eu plus d’informations sur le longane frais d’autres régions. Ainsi, en août, 4 Ways Fresh prévoit d'importer une grande quantité de longane frais du Vietnam.Des responsables du ministère australien de l'Agriculture inspectent la qualité du premier lot de longanes frais vietnamiens importés dans ce pays en 2019.« Il y a près de 3 mois, j'ai importé près de 30 tonnes, puis la saison australienne du longane a commencé, l’importation s'est arrêtée pendant environ 2 mois. Actuellement, à la fin de la saison des longanes australiens, je discute avec la partie vietnamienne pour continuer à importer des longanes vietnamiens. D'ici la fin de l'année, nous espérons importer 100 tonnes", a déclaré M. Ly Hoang Duy.La conférence sur la connexion de l'offre et de la demande, la consommation de produits agricoles dans la province de Hung Yen aura lieu en ligne le 16 juillet pour présenter le longane frais de Hung Yen aux consommateurs nationaux et internationaux. Espérons que lors de cette conférence, les exportateurs comprendront mieux les marchés étrangers pour donner des orientations appropriées à chaque marché, augmentant ainsi le chiffre d'affaires à l'exportation des longanes frais vietnamiens. - CPV/VNA