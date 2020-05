Cérémonie de remise du cadeau de l’Association philanthropique Sen Vang (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) – L’Association philanthropique Sen Vang (Lotus d’or) a remis, le 25 mai, à Berlin (Allemagne), à l’administration de Berlin 10 000 masques et 10 000 paires de gants.

Michael Müller, maire de Berlin, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Minh Vu et des représentants des organes compétents de la ville de Berlin ont assisté à la cérémonie.

Lors de la cérémonie, le maire de Berlin, Michael Müller, a apprécié les activités philanthropiques de la communauté vietnamienne en Allemagne en général et à Berlin en particulier. Il a également remercié l’Association philanthropique Sen Vang de Berlin d'avoir offert aux Berlinois ce cadeau pratique et significatif, en particulier à l'époque du COVID-19.

Pour sa part, l'ambassadeur Nguyen Minh Vu a déclaré que ces derniers temps, le gouvernement, les localités et les organisations du Vietnam ont fait preuve de solidarité avec le peuple allemand en envoyant des masques et du matériel médical. Malgré de nombreuses difficultés liées à la pandémie, la communauté vietnamienne en Allemagne non seulement s'est soutenue et s'est aidée, mais a également lancé des mouvements pour aider les populations allemandes dans la prévention du COVID-19. Ces activités ont attiré la participation de nombreux Vietnamiens dans toute l'Allemagne. Des centaines de milliers de masques, de nombreux équipements médicaux et des milliers de repas... ont été envoyés à des agences, des organisations, des hôpitaux, des écoles, des maisons de retraite dans de nombreux endroits à travers l'Allemagne...

Grâce aux activités susmentionnées, la communauté vietnamienne en Allemagne continue d'apporter une contribution positive à la vie socio-économique du pays hôte, même pendant la crise de COVID-19, devenant un pont entre les populations des deux pays, ainsi que de contribuer au développement des relations d’amitié entre le Vietnam et l'Allemagne. -VNA