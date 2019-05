Cérémonie de présentation du magazine électronique « Da cam Vietnam ». Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'Association des victimes de l'agent orange/dioxine du Vietnam (VAVA) a présenté le 15 mai son magazine électronique sur le site web www.dientu-dacam.vn, afin de fournir au public des informations sur les activités d'assistance à ces personnes.

En outre, ce site Web vise à diffuser les politiques et les lois du Vietnam concernant les citoyens touchés par la dioxine utilisée par les troupes américaines pendant la guerre au Vietnam.

Des informations sur les effets de la dioxine, des images et des nouvelles des modèles de soins pour les victimes de l'agent orange/dioxine et la mise en évidence des exemples des victimes qui surmontent des difficultés de la vie malgré les dommages subis… seront également publiés.

Pendant dix ans (1961-1971), l’armée américaine en a répandu environ 80 millions de litres, soit 400 kg de dioxine, dans le Centre, sur les hauts plateaux du Centre et dans le Sud du Vietnam. On estime que plus de 4 millions de personnes ayant souffert ou souffrant encore de l’agent orange. -VNA