Le livre "Certaines questions de la politique militaire et des stratégies de défense dans l’œuvre d’édification et de défense du Vietnam socialiste dans la nouvelle période" du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le livre "Certaines questions de la politique militaire et des stratégies de défense dans l’œuvre d’édification et de défense du Vietnam socialiste dans la nouvelle période" du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong se compose de trois parties avec plus de 400 pages comprenant 39 articles, discours et interviews donnés par lui-même, qui est également secrétaire de la Commission militaire centrale, sur la politique militaire et les stratégies de défense dans la période actuelle.

Cet ouvrage clarifie et approfondit la pensée rationnelle du Parti sur la ligne militaire et la stratégie de défense du pays dans le contexte de nombreuses évolutions mondiales nouvelles et compliquées. Il affirme en même temps le leadership global du Parti sur l'armée dans l’œuvre de l’édification et de la défense de la Patrie socialiste, a indiqué l’avocat Ha Huy Tu.

Le livre a une valeur profonde, à la fois, en termes de théorie et de pratique et montre la pensée dialectique et la vision stratégique sur la défense militaire du chef du Parti. Le livre contient beaucoup de contenus importants, significatifs et passionnés du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong relatifs au peuple, au pays et à l'armée, a souligné cet avocat.

L'ouvrage aura une vitalité longue et durable pour les générations futures, car la ligne militaire et la stratégie de défense sont déterminées très correctement, très clairement, non seulement dans la période actuelle, mais aussi pour l'avenir, a précisé Ha Huy Tu.

Le livre montre la pensée cohérente du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong sur le leadership du Parti en termes de ligne militaire et de stratégie de défense de la Patrie, a déclaré Dang Van Son, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du quartier de Xuân Tao, arrondissement de Bac Tu Liêm, à Hanoi.

Il s'agit d'une ligne directrice très importante, ayant la stature de la pensée de l'époque et la signification historique et la vision stratégique du leader du Parti sur les tâches militaires et les stratégies de défense, en vue de la défense ferme de la Patrie vietnamienne socialiste dans le nouveau contexte et le processus d'intégration internationale, a-t-il dit.

Il a souligné que dans le contexte de nombreuses évolutions compliquées et imprévisibles de la situation mondiale et régionale, la lutte pour protéger fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité, l'intégrité territoriale, le Parti, l'État, le peuple et le régime socialiste du pays, plus que jamais, devait être mise en œuvre de manière cohérente, sérieuse et opportune par l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée, a dit Dang Van Son.

Chaque habitant doit constituer une forteresse et participer à l'édification et à la consolidation de la défense nationale, a conclu Dang Van Son. -VNA