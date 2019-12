Hanoï (VNA) - Selon le Département de protection des végétaux, le litchi du Vietnam est exporté au Japon depuis le 15 décembre dernier, après cinq ans de négociations.Le Département de protection des végétaux relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a reçu une annonce officielle du ministère japonais de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF) sur le fait que le litchi vietnamien était autorisé à exporter directement au Japon avec le règlement sur la quarantaine des plantes importées. Ce règlement est entré en vigueur le 15 décembre.Il s’agit du résultat de plus de 5 ans de négociations entre le Département de la protection des végétaux et le MAFF.Le Département de la protection des végétaux continuera de se coordonner avec les entreprises exportatrices et les installations de transformation, à rechercher des partenaires importateurs pour exporter prochainement vers le Japon le premier lot de litchis frais de la saison 2020.En plus du marché chinois, ces dernières années, le litchi vietnamien a été exporté vers de nombreux pays comme le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, ... En même temps, il a également débarqué de nombreux marchés réputés difficiles tels que États-Unis, Union européenne, Australie et, depuis peu, Japon. - CPV/VNA