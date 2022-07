Hanoi (VNA) – Le litchi figure parmi les produits agricoles vietnamiens les plus prometteurs à l’exportation. Les experts ont proposé des mesures afin d’augmenter sa valeur.

Transport de litchis à Bac Giang (Nord). Photo: VNA



À la conquête des marchés exigeants



Le marché chinois concentre actuellement 91% de la valeur totale des exportations du litchi. Afin d’accroître le volume d’exportation vers ce vaste débouché, nous devons continuer à assurer la qualité ainsi que pénétrer de grandes villes comme Pékin et Shanghai, au lieu des provinces frontalières.



De leur côté, le Japon, l’Australie, l’Union européenne… sont aussi des débouchés importants. Ce fruit y affirme d’années en années sa position. En outre, les Émirats arabes unis sont aujourd’hui considérés comme un passage obligé pour conquérir le marché du Moyen-Orient.



La chaîne de logistique comprenant transport, entrepôt et traitement préliminaire joue un rôle important. Le Vietnam devrait déployer des mesures synchrones afin d’assurer une exportation durable de ce fruit.



En ce qui concerne le transport, à côté des moyens traditionnels comme par avion ou par bateau, le fret ferroviaire avec une ligne entre le Vietnam et l’Europe, d’une durée de 15 à 21 jours, mériterait d’être étudié. Il pourrait satisfaire les besoins d’exportation d’autres fruits frais vers ce marché.



Le Moyen-Orient, un débouché prometteur



Le litchi est devenu une fierté des agriculteurs vietnamiens. Ce fruit mûrit de mai à juillet, en grande quantité et sur une courte période de récolte. Donc, pour que nous puissions l’exporter rapidement, il faut avoir des préparatifs minutieux, depuis la récolte et la conservation jusqu’au transport. Concrètement, les services concernés, surtout le ministère de l’Industrie et du Commerce et celui des Affaires étrangères, les ambassades du Vietnam à l’étranger doivent renforcer la promotion commerciale.



Les habitants du Moyen-Orient aiment beaucoup les produits sucrés. Il s’agit d’un débouché prometteur pour le litchi vietnamien.



Cependant, les produits en conserve dont le litchi doivent avoir des labellisations halal. Les articles halal ne sont pas consommés seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans de nombreux autres pays musulmans à travers le monde.



Transformation du litchi à Bac Giang (Nord) pour l’exportation au Japon. Photo : VNA

Répondre aux normes de bonnes pratiques agricoles Répondre aux normes de bonnes pratiques agricoles

Auparavant, les paysans cultivaient les arbres fruitiers, dont le litchi, selon des méthodes traditionnelles. Mais maintenant, pour exporter ce fruit vers des marchés exigeants tels que les États-Unis, l’Union européenne, le Japon…, les agriculteurs doivent respecter les règlements des importateurs ainsi que les référentiels VietGAP (Bonnes pratiques agricoles du Vietnam) et GlobalGAP (Bonnes pratiques agricoles du monde).



La plantation doit être propre, sans épizootie ni pollution d’aucune sorte. De plus, il faut utiliser des engrais organiques. Les pesticides doivent être utilisés au bon moment.



Les agriculteurs doivent avoir des notes détaillées de la totalité du processus pour les présenter aux services concernés lors des contrôles.



Actuellement, Hông Xuân bénéficie de soutiens locaux sur le transport, l’entreposage et le traitement préliminaire. Nous avons besoin de technologies avancées afin de conserver les fruits frais pendant une longue durée.



Lors de la dernière récolte où la pandémie de COVID-19 sévissait, la coopérative a octroyé des aides aux paysans.



Pour leur part, les services concernés provinciaux ont favorisé la consommation du litchi de la coopérative Hông Xuân en particulier et de Bac Giang plus globalement en signant des contrats d’achat avec les coopératives ainsi qu’avec les supermarchés.



Diversifier les produits



Maintenant, les entreprises mettent l’accent sur l’exportation de fruits frais. Leur conservation est d’au maximum 40 jours. C’est difficile d’expédier vers des marchés éloignés. Ainsi, afin d’augmenter la quantité d’exportation, la diversification des produits est nécessaire.



Outre les fruits frais, Toàn Câu renforce aussi l’exportation de produits en conserve, afin d’augmenter le choix pour les clients étrangers.



De plus, Toàn Câu est en train d’étudier de nouvelles technologies permettant la conservation de litchis frais pendant deux ans. D’importants investissements seront nécessaires.



Le pays met actuellement l’accent sur les transports aérien et maritime pour l’exportation des fruits frais. Le fret ferroviaire reliant directement le Vietnam à l’Europe est une des solutions. Cet itinéraire part de la gare de Yên Viên à Hanoï, puis achemine les conteneurs jusqu’à Rotterdam aux Pays-Bas. Cette ligne de fret ferroviaire favorise le transport de nombreux produits vietnamiens vers l’Europe à des coûts et délais raisonnables. – CVN/VNA