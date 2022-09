Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Au cours des huit premiers mois de 2022, le Vietnam a exporté vers le marché britannique 34.680 tonnes de café pour une valeur de 70,68 millions de dollars, en hausse de 57,9% en volume et de 84,2% en valeur.

Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, rien qu’en août, les exportations vietnamiennes de café vers le Royaume-Uni ont atteint 2.230 tonnes, pour une valeur de 4,75 millions de dollars, soit une augmentation mensuelle de 21,6% en volume et de 18% en valeur.

Le Vietnam exporte vers le Royaume-Uni trois types de café : robusta, arabica et café transformé.

Les parts de marché du café vietnamien au Royaume-Uni sont passées à 29,92% au premier semestre 2022, contre 16,33% au premier semestre 2021. Actuellement, le Robusta représente la majorité du volume de café vietnamien exporté vers le marché britannique.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA) a favorisé les exportations de café pour obtenir ces résultats encourageants. Avec des engagements sur la réduction et l’abolition de droits de douane sur les exportations vietnamiennes, l’accord apporte de belles opportunités au café. Des experts conseillent aux entreprises de chercher à en profiter en adaptant leurs produits au goût des consommateurs britanniques, organisant leur production selon les normes du marché britannique, et en développant des relations avec de grands groupes de distribution... -VNA