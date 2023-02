Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, a envoyé une lettre de félicitations au président du Parti communiste russe, Gennady Zyuganov, à l’occasion du 30e anniversaire de fondation (14 février 1993-2023).

Le Parti communiste de la Fédération de Russie est fondé en 1993. Photo: Atlantic Council

Dans sa lettre, le chef du PCV a écrit qu’au cours des trois dernières décennies, le Parti communiste de la Fédération de Russie a toujours résolument adhéré au marxisme-léninisme en tant que fondement idéologique, a été fidèle aux intérêts de la classe ouvrière, du paysannat, de l’intelligentsia et de la classe laborieuse, apportant de grandes contributions au développement de la Fédération de Russie moderne et jouant un rôle important dans les mouvements communistes et ouvriers internationaux.Le PCV attache toujours une grande importance et œuvre avec vous camarades pour approfondir davantage l’amitié traditionnelle avec le Parti communiste russe, renforcer le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Fédération de Russie au profit des deux peuples et pour la paix et la stabilité dans la région et le monde, a-t-il affirmé.Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souhaité que le Parti communiste russeobtienne de plus grandes réalisations dans l’œuvre d’édification du socialisme pour la prospérité et le bonheur du peuple russe. – VNA