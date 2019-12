Vientiane (VNA) – Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao Bounnhang Vorachit a souligné mercredi 25 décembre à Vientiane les relations spéciales qui unissent le Laos et le Vietnam.

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao Bounnhang Vorachit reçoit la présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, Nguyên Phuong Nga, le 25 décembre à Vientiane. Photo : VNA

Les relations entre le Vietnam et le Laos sont les plus spéciales des spéciales et uniques au monde, a-t-il déclaré en recevant la présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, Nguyên Phuong Nga.Aucun document d’histoire ne dit pas assez des relations spéciales entre le Laos et le Vietnam, a ajouté le secrétaire général et président Bounnhang Vorachit, affirmant que l’amitié entre les deux pays est inébranlable.Le dirigeant lao s’est dit convaincu que les jeunes générations des deux pays vont continuer cette tradition, continuer à préserver et à promouvoir les relations d’amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam.La présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, Nguyên Phuong Nga, est en visite au Laos pour participer au meeting et à d’autres activités célébrant le 70e anniversaire de la Journée traditionnelle des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos.Elle a affirmé que le peuple vietnamien fait le vœu d’œuvrer avec le peuple lao pour consolider et cultiver la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux peuples.Dans la guerre de résistance contre les agresseurs colonialistes français, les cadres, les soldats volontaires vietnamiens ont surmonté toutes les difficultés, toutes les souffrances, tous les sacrifices, ayant fourni une aide active au Laos, combattu côte à côte avec l’Armée Lao Issara et remporté d’éclatantes victoires.Les victoires brillantes remportées par les soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos sont à jamais une épopée éternelle, un symbole de la solidarité spéciale de combat entre le Vietnam et le Laos dans le passé, au présent et dans le futur. – VNA