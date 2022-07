Hanoi (VNA) - À l’occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la patrie, le 27 juillet, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien (PCV), Nguyên Phu Trong, a rencontré samedi, 23 juillet, à Hanoï 75 représentants de personnes méritantes dans l’ensemble du pays.

Photo : VNA

S’adressant à la rencontre, le leader du PCV a déclaré que le Parti s’applique à améliorer les conditions de vie des vétérans et des personnes méritantes. De nouvelles politiques de reconnaissance ont été mises en place en vue d’un plus grand nombre de bénéficiaires.

Nguyên Phu Trong voulait multiplier les actions de reconnaissance, par exemple la construction des «maisons de solidarité», l’attribution de comptes d’épargnes, d’allocations mensuelles et des cadeaux aux personnes en difficulté.

«Il faut considérer les actions de reconnaissance comme une mission régulière parce qu’elles correspondent à la tradition de Vietnamiens. Il est impératif de rendre aux personnes ayant sacrifié leur vie, leur jeunesse ou une partie de leur corps en échange de l’indépendance du pays. Je tiens à appeler les vétérans et les familles des soldats morts à participer à perpétuer la tradition patriotique», a-t-il précisé.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a suggéré que les comités du Parti à tous les niveaux, les agences gouvernementales, les secteurs et les organisations de masse doivent promouvoir les résultats obtenus, continuer à rechercher, perfectionner et mieux organiser la mise en œuvre des politiques et des lois sur les actions de reconnaissance des personnes ayant rendu des services méritoires à la pays et la révolution.

Actuellement, on recense environ 9,2 millions de personnes méritantes, dont les anciens militaires, des adhérents aux mouvements prérévolutionnaires, des mères vietnamiennes héroïques, des héros des forces armées populaires, des héros du travail, des invalides et blessés de guerre ou encore les proches des morts pour la Patrie. - VNA