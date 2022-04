Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyên Phu Trong, a reçu lundi, 25 avril, à Hanoï, l’ambassadeur des États-Unis, Marc E. Knapper, venu le saluer à l’occasion de sa prise de fonction au Vietnam.

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyên Phu Trong (doite) et l’ambassadeur des États-Unis, Marc E. Knapper. Photo : VNA

L'ambassadeur Marc E. Knapper a exprimé sa profonde impression sur les réalisations du développement du Vietnam, sa position internationale de plus en plus important et le développement des relations entre les deux pays dans des domaines ces dernières années.

Le Vietnam et les États-Unis ont un grand potentiel de coopération dans les domaines de l’adaptation au changement climatique et de réponse à l’épidémie, a affirmé le diplomate américain avant de souligner que Washington soutient le développement d’un Vietnam indépendant et puissant.

Il a souhaité renforcer la coopération bilatérale sur la base du respect du régime politique de chaque pays.



Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam poursuit la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, dans laquelle il continue de promouvoir des relations de coopération et d'amitié entre les deux pays sur la base du respect mutuel, pour les intérêts des deux pays, pour la paix, l'amitié et la coopération dans la région et dans le monde. - VNA