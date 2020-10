Hanoï (VNA) - Le Secrétaire général du Parti et président de la République Nguyen Phu Trong, ainsi que d'autres députés de l'Assemblée nationale (AN) de Hanoï, ont rencontré le 14 octobre des électeurs des arrondissements de Ba Dinh, Hoan Kiem et Tay Ho.

Le Secrétaire général du Parti et président de la République Nguyen Phu Trong rencontre des électeurs de Hanoi. Photo : VNA

Exprimant leurs opinions lors de la rencontre, qui a eu lieu avant la 10e session de l’AN, les électeurs ont exprimé leur souhait que l’AN continuerait à prendre des décisions éclairées et à adopter des politiques appropriées pour faire avancer le pays sur la voie d’un développement rapide et durable.Ils ont demandé à l'AN de renforcer la supervision, en particulier sur les investissements publics et les projets importants du pays.Ils espèrent également que l’AN (15e législature), qui sera élu l'année prochaine, verra une augmentation du ratio de députés spécialisés afin que les législateurs puissent être dévoués de tout cœur et améliorer la qualité et l'efficacité des activités parlementaires.Les habitants ont également appelé à continuer de renforcer la lutte contre la corruption, notant que le peuple se tient toujours aux côtés du Parti et de l'État dans cette tâche.La lutte contre la corruption a généré des résultats sans précédent, ont-ils déclaré, et ont appelé le secrétaire du Parti et président de la République à donner des orientations plus fortes.Les électeurs ont également noté avec satisfaction que les préparatifs du 13e Congrès national du Parti ont été faits de manière scientifique, méthodique et approfondie et ont une vision stratégique. Le travail du personnel a fait l'objet d'une attention particulière afin de sélectionner des cadres qualifiés capables de répondre aux besoins de la nouvelle ère.Ils ont exprimé la conviction que le Comité central du PCV (13e mandat) sera un contingent fort avec une capacité et un prestige suffisants pour conduire la nation vers un développement plus prospère.Accueillant les opinions, Nguyen Phu Trong a demandé plus d'idées au public pour aider les députés à s'acquitter de leurs tâches, tout en demandant que la délégation parlementaire de Hanoi ait un sens élevé des responsabilités envers leurs tâches.Il a également félicité Hanoi pour le succès de son Congrès du Parti récemment achevé, et a déclaré que la capitale n'avait jamais eu la stature qu'elle détient actuellement.Il doit donner l’exemple à d’autres localités du pays, a-t-il dit, ajoutant qu’après le Congrès municipal du Parti, il bénéficiera d’un nouveau développement pour être à la hauteur de son rôle de capitale du Vietnam. - VNA