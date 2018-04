Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong a rendu visite à l’ancien secrétaire général du PCV Dô Muoi et à l’ancien président de la République Lê Duc Anh, samedi après-midi 28 avril à l’Hôpital central militaire 108 à Hanoi.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong (7e à partir de la gauche) et des délégués prennent la pose avec des responsables de l’Hôpital central militaire 108 à Hanoi, le 28 avril. Photo :

Le camarade Dô Muoi, né en 1917, ancien secrétaire général du PCV, ancien conseiller du Comité central du PCV, ancien secrétaire de la Commission militaire centrale, s’est vu décerner le 12 avril 2018 l’Insigne pour ses 80 ans d’adhésion au PCV.Le camarade Lê Duc Anh, né en 1920, ancien membre du Politburo, ancien président de la République, ancien secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ancien conseiller du Comité central du PCV, s’est vu décerner le 23 février 2018 l’Insigne pour ses 80 ans d’adhésion au PCV.Au nom du PCV, de l’Etat vietnamien, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a exprimé ses sentiments les plus profonds et sa haute estime pour le grand mérite des caramades Dô Muoi et Lê Duc Anh pour l’œuvre révolutionnaire du PCV et du peuple vietnamien.Le leader du PCV a félicité l’ancien secrétaire général Dô Muoi et l’ancien président Lê Duc Anh pour cet honneur bien mérité tant pour eux-mêmes et leurs familles que pour le PCV qui a forgé des combattants révolutionnaires révolus et fidèles dont ils sont des exemples modèles à suivre.Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a remercié le personnel médical de l’Hôpital militaire central 108 pour les soins dévoués prodigués aux camarades Dô Muoi et Lê Duc Anh, et a souhaité voir les médecins et infirmiers de l’établissement redoubler d’efforts pour accomplir avec brio les tâches à eux confiés. – VNA