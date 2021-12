Hanoi (VNA) – La Conférence nationale des affaires étrangères pour la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam s’est ouverte mardi 14 décembre à Hanoi en présence du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong lors de la Conférence nationale des affaires étrangères pour la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti, le 14 décembre à Hanoi. Photo : VNA

Cette conférence est la première dont l’organisation est directement dirigée par le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du PCV pour discuter des relations extérieures du Parti, de la diplomatie de l’Etat et de la diplomatie du peuple et de tout le système politique.



Elle vise à vulgariser la politique étrangère définie par le Parti et à évaluer la situation internationale. Elle a également pour objectif de faire le bilan des acquis obtenus par la diplomatie vietnamienne au cours des 35 années dernières années, de revenir sur les leçons tirées et de mieux cerner les défis qui se posent dans les temps à venir.



S’adressant à la conférence, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a déclaré que ces plus de 90 dernières années, sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh, le Vietnam a construit une diplomatie éminente et unique de l’ère Hô Chi Minh.



Cette diplomatie, selon le leader du Parti, est riche d'identité du "bambou vietnamien", arbre cher et omniprésent qui a des "racines fortes, un corps solide, des branches flexibles" et est imprégné de l'âme, du caractère et de la grandeur d'âle du peuple vietnamien.

Il a ainsi loué les grandes qualités du peuple vietnamien : doux, sage mais très résistant et énergique ; flexible, créatif mais très courageux, ferme et tenace face à tous les défis et difficultés pour l’indépendance nationale, la liberté et le bonheur du peuple ; solidaire et amical mais résolu et persévérant à protéger les intérêts de la nation ; un peuple qui se connaît et connaît les autres, qui sait prendre du recul pour mieux avancer.