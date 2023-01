Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong lors de la réunion. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, lors d’une réunion tenue mardi 31 janvier, a demandé aux secteurs de se concentrer immédiatement après les vacances du Têt (Nouvel An lunaire) sur les tâches politiques et socio-économiques assignées.

Les efforts doivent se focaliser sur la mise en œuvre des tâches de production, de commerce, de développement socio-économique, a indiqué Nguyên Phu Trong.

Le dirigeant vietnamien a également souligné la tâche de sauvegarder fermement la sécurité politique, l’ordre public et la paix sociale, d’accélérer la lutte contre la criminalité, de bien mettre en œuvre les régimes et politiques de bien-être social, d'accorder une attention particulière à la prise en charge de la vie d'une partie des travailleurs de certains secteurs économiques en difficulté.

Photo : VNA

Il faut en même temps renforcer le travail d'information, améliorer la qualité des contenus des programmes culturels, en vue d’affirmer les réalisations socio-économiques du pays et des localités, ainsi que de lutter efficacement contre les arguments erronés des forces hostiles, a-t-il poursuivi.

Nguyên Phu Trong a salué les efforts des ministères et secteurs qui ont mis en œuvre sérieusement la directive Nº19 du secrétariat du Comité central du Parti et la directive Nº22 du Premier ministre sur l’organisation des festivités du Têt 202.

Les dirigeants du Parti et de l'État sont allés formuler leurs vœux du Têt et offrir des cadeaux dans l'ensemble des 63 villes et provinces du pays.

Les localités de tout le pays ont dépensé environ 9.500 milliards de dôngs pour soutenir plus de 25 millions de personnes. -VNA