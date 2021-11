Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, à la Journée du grand bloc d’union nationale au hameau 5, commune de Yen So, district de Hoai Duc, Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A l'occasion du 91e anniversaire de la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre), le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a assisté le 14 novembre à la Journée du grand bloc d’union nationale au hameau 5, commune de Yen So, district de Hoai Duc, Hanoï.



Dans son discours prononcé lors de l’événement, le leader du Parti a souligné que la Journée du grand bloc d’union nationale a pour but de consolider et promouvoir le droit de maître du peuple, de renforcer le grand bloc d'union nationale et le rôle du Front de la Patrie du Vietnam en cette nouvelle période.



Selon Nguyen Phu Trong, les résultats de la Journée honoreront la force de la communauté, contribuant à la réussite de la mise en œuvre des tâches politiques, économiques, culturelles et sociales de chaque hameau, village, groupe résidentiel..., du pays.



Le secrétaire général a souligné que la Journée du grand bloc d’union nationale de cette année est plus significative car l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée unissent leurs forces pour contrôler la pandémie de COVID-19, tout en mettant en œuvre activement et rapidement la Résolution du 13e Congrès national du Parti et les résolutions des congrès des organisations du Parti à tous les niveaux.



Nguyen Phu Trong a par ailleurs déclaré apprécier les réalisations de la commune de Yen So en termes d’édification de la Nouvelle Ruralité (reconnaissance en 2020 par le Comité populaire de Hanoï comme une commune répondant aux normes avancées de la Nouvelle ruralité), ainsi que celles du hameau 5 dans la réduction de la pauvreté. Il a encouragé les autorités locales et les dirigeants de Hanoï en général à poursuivre leurs efforts pour développer les réalisations et remporter de nouveaux succès. Il leur a également recommandé de bien organiser les mouvements d'émulation patriotique du peuple, d’encourager les personnes exemplaires, de continuer de mobiliser des fonds pour assister les personnes en situation difficile, dont celles impactées par le COVID-19...