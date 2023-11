Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone bat le gong pour lancer l'Année touristique du Laos 2024. (Photo : VNA)

Vientiane, 24 novembre (VNA) - Le Laos vise à attirer au moins 4,6 millions de visiteurs et à gagner environ 700 millions de dollars au cours de l'année ‘’Visite au Laos 2024’’, qui a débuté à Vientiane le 23 novembre.S'adressant à la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a déclaré que l'année 2024 de la visite au Laos coïncide avec le moment où le Laos assume la présidence tournante de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), soulignant qu'il s'agit d'une opportunité pour le pays de présenter sa culture unique et traditions aux touristes internationaux.La campagne touristique devrait apporter des expériences inoubliables aux voyageurs, les encourageant ainsi à visiter à nouveau le Laos à l'avenir, a-t-il déclaré.Selon le ministère lao de l'Information, de la Culture et du Tourisme, l'année 2024 de visite au Laos, sur le thème « Un paradis de la culture, de la nature et de l'histoire du Laos », comprendra 79 activités dans tout le pays.Le gouvernement lao considère le tourisme non seulement comme un secteur économique respectueux de l'environnement et un « catalyseur » du développement socio-économique, mais aussi comme un canal important pour attirer des devises étrangères pour la reprise économique nationale.Les statistiques du ministère ont montré que la nation d'Asie du Sud-Est a accueilli plus de 2,4 millions de visiteurs étrangers au cours des neuf premiers mois de 2023, soit une hausse de 285 % par rapport à la même période de l'année dernière. - VNA