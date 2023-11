Vientiane (VNA) - Le Laos s'efforce d'augmenter ses exportations d'électricité vers les pays voisins d'Asie du Sud-Est et de promouvoir le développement des énergies renouvelables, dans l'espoir de devenir « la batterie de l'Asie du Sud-Est » dans un avenir proche.

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone lors d'une cérémonie pour la première turbine d'un projet éolien. (Photo : Pasaxon)

Selon les données du ministère de l'Énergie et des Mines du Laos, le pays compte actuellement 94 centrales électriques, dont 81 hydroélectriques, d'une capacité totale installée de plus de 11 600 MW.En 2022, les exportations d’électricité ont rapporté plus de 2,3 milliards de dollars de revenus au Laos, alors que le pays a dû dépenser un peu plus de 40 millions de dollars en importations d’électricité. Le Laos vend actuellement de l'électricité à six pays, à savoir la Thaïlande, la Chine, le Myanmar, le Vietnam, le Cambodge et Singapour.Dans les temps à venir, le Laos poursuivra les négociations pour augmenter les exportations d'électricité, tout en choisissant de développer des sources d'énergie à haut rendement, de bonne qualité, à faible investissement et en cohérence avec les tendances actuelles.L'hydroélectricité représente actuellement environ 70 % de la production totale d'électricité au Laos, et le pays compte environ 10 projets d'énergie éolienne terrestre d'une capacité nominale totale de 3,6 GW en phase de planification.Récemment, le Laos a installé la première turbine d'un projet éolien d'une capacité de 600 MW dans le district de Dakcheung, province de Xekong. Il s'agit de la plus grande centrale éolienne d'Asie du Sud-Est, avec 133 éoliennes et un investissement estimé à environ 900 millions de dollars.- VNA