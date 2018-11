Le barrage de Xayaburi. Photo: investvine.com Photo: investvine.com

Vientiane (VNA) - Le Laos compte actuellement 61 centrales électriques en activité d’une puissance installée de 7.207,24 MW pour répondre à la demande nationale et à l’exportation.

L’information a été annoncée dans le rapport du ministre laotien de l'Energie et des Mines, Khammani Inthilath, lors de la 6eme session de l'Assemblée nationale, VIIIeme législature, selon un journal laotien publié le 30 novembre.

Selon le ministre Khammani Inthilath, le Laos est doté de ressources en eau permettant de développer un important secteur hydroélectrique. En outre, ce pays possède également des atouts dans les domaines de l’énergie thermique, de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne et du biogaz.

Parmi les 61 centrales électriques en activité, 53 sont des centrales hydroélectriques, une centrale thermoélectrique, deux centrales de production alternative d'électricité et cinq centrales électriques solaires. Chaque année, elles peuvent produire 37.300 Kwh. Outre satisfaire la demande nationale en électricité, elles produisent également de l’électricité pour exporter à l’étranger, contribuant ainsi à rapporter des revenus durables au pays.

Selon un rapport du ministre Khammani Inthilath, le Laos continue de développer 36 projets hydroélectriques, qui devraient être achevés en 2020 avec une puissance prévue de 4.184,10 MW.

Le Laos coopère avec la Chine pour étudier la construction de lignes électriques (basse, moyenne, haute tension) d’une longueur totale de 61.918,5 km et de 68 postes de transformation électrique, ce afin de fournir de l’électricité pour tout le pays. La construction de lignes électriques devrait commencer en 2019.

Actuellement, le Laos a des contrats d’achat et de vente d’électricité avec cinq pays, à savoir la Thaïlande, la Malaisie, le Cambodge, le Myanmar et le Vietnam. D'ici 2020, le Laos exportera 300 MW vers la Malaisie via la Thaïlande, 200 MW vers le Cambodge et 100 MW vers le Myanamar. En 2030, le Laos exportera 9.000 MW vers la Thaïlande et 5.000 MW vers le Vietnam. -VNA