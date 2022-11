Lors de la cérémonie de signature. Photo : KPL

Vientiane, 3 novembre (VNA) - Le gouvernement lao prévoit de produire du biocarburant dans le but de réduire la dépendance aux carburants importés.Récemment, la Compagnie des carburants de l'État du Laos a signé un accord avec GAIA Petro Co., Ltd. de la République de Corée pour lancer un projet de production de biocarburants d'une valeur de 20 millions de dollars au Laos.Le projet sera situé dans le village de Dongphosy dans le district de Hadxayfong de la capitale Vientiane.La GAIA Petro Co., Ltd. détient 55% des actions du projet, 22,5% est détenue par la Compagnie des carburants de l'État du Laos et 22,5% par des investisseurs locaux.La joint-venture vise à produire 500.000 litres de bioessence par jour.Il est prévu que la première année sera en mesure de fournir environ 10 millions de litres par mois. Le volume de biocarburant augmentera de 20% par an à partir de la deuxième année.- VNA