Le 10 janvier, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue lao, Phankham Viphavanh, ont une rencontre avec des représentants d'entreprises des deux pays. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Avec 209 projets totalisant 5,1 milliards de dollars, le Laos se classe au premier rang des 78 pays et territoires bénéficiaires des investissements vietnamiens. Le Vietnam est le troisième plus grand investisseur au Laos.

Selon le ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Nguyên Chi Dung, grâce aux relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam - Laos et Laos - Vietnam, la coopération en matière d'investissement entre les deux pays au cours de ces derniers temps a connu un développement continu.

En 2021, le montant des investissements vietnamiens au Laos a atteint 118,3 millions de dollars, soit une augmentation de 33,3% sur un an. Certains projets vietnamiens devront augmenter leur capital en 2022 et les années suivantes.

Lors d'une récente rencontre, des représentants d'entreprises des deux pays ont affirmé leurs points de vue sur une coopération d'investissement à long terme et durable. -VNA