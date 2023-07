Au premier semestre 2023, le prix des biens et services au Laos a augmenté de 38,06 % (Photo : vientianetimes.org.la)

Vientiane, 17 juillet (VNA) - Le gouvernement lao donne la priorité au déploiement de mesures strictes pour résoudre les difficultés économiques et contrôler l'inflation.Selon le Premier ministre Sonexay Siphandone, les mesures temporaires consistent notamment à assurer progressivement la balance des paiements internationaux, à gérer les taux de change, à réglementer les taux de change entre les banques commerciales et à encourager les échanges de devises par le biais du système bancaire.Le dirigeant a déclaré que les mesures à moyen et à long terme comprennent le renforcement de la gestion du marché des devises, le contrôle strict des activités de paiement et de transfert d'argent des entreprises d'import-export et des investisseurs nationaux et étrangers. En outre, le gouvernement prendra des mesures pour les éléments qui affectent directement la vie des gens, tels que les prix des biens et les frais de service pour l'augmentation des groupes de produits comme la nourriture, les engrais et les aliments pour animaux, entre autres.Le taux d'inflation dans le pays est passé de 41 % en mars à 28,8 % en juin.Au premier semestre 2023, le prix des biens et services au Laos a augmenté de 38,06%, affectant la vie quotidienne des ménages à travers le pays.- VNA