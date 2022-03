Le Laos renforce des mesures pour faire face au variant Omicron. Photo: Xinhua/VNA



Vientiane (VNA) - Le ministère lao de la Santé a continué d'avertir la population de la propagation rapide d’Omicron, tout en annonçant que les hôpitaux publics du pays étaient prêts à faire face à la propagation de ce variant.

Selon le ministère lao de la Santé, au moins 108 pays dans le monde ont détecté le variant Omicron tandis que plus de 33 localités de Thaïlande ont enregistré l'apparition de ce variant contagieux. Les autorités sanitaires du Laos intensifient les mesures de réponse au COVID-19 dans le but de limiter la propagation d'Omicron et de garantir que chacun ait accès à des soins de santé adéquats.

Les autorités locales équipent également les hôpitaux de district et de province du matériel médical nécessaire pour soigner les personnes suspectées ou confirmées d'infection au variant Omicron.

Selon le ministère de la Santé, au cours de ces 24 dernières heures, le pays a continué d'enregistrer un faible nombre de nouveaux cas, avec 273 cas et aucun décès.

Jusqu'à présent, le Laos a enregistré 143.240 cas de COVID-19, dont 623 décès. -VNA