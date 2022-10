Photo : VNA

Thai Nguyen, 26 octobre (VNA) - L'Ecole supérieure de pédagogie de Thai Nguyen relevant de l’Université de Thai Nguyen, dans la province septentrionale du même nom, a reçu le 26 octobre l'Ordre de l'amitié de l'État lao pour sa contribution à la coopération en matière de formation des ressources humaines pour le pays.En plus de sa formation nationale, l'établissement est également chargé par le ministère de l'Éducation et de la Formation d'offrir des cours de langue vietnamienne, de premier cycle et de troisième cycle aux étudiants internationaux, y compris ceux du Laos.Depuis 2015, l'Ecole supérieure de pédagogie de Thai Nguyen a dispensé une formation à près de 1.000 étudiants lao et accordé des bourses d'une valeur d'environ 3 milliards de dongs (120.749 dollars) à près de 300 membres du groupe.A cette occasion, quatre personnalités de l'Ecole supérieure de pédagogie de Thai Nguyen ont également été décorées de l'Ordre honorable.- VNA